Репер DaBaby присвятив свою пісню вбитій українці Ірині Заруцькій

Американський репер DaBaby презентував кліп на пісню Save Me, присвячений українці Ірині Заруцькій, яку нещодавно жорстоко вбили в США.

Про це він написав в Instagram.

У кліпі відтворено сцену з нападом на 23-річну Ірину Заруцьку. Репер DaBaby зіграв пересічного пасажира, який перебував у вагоні під час інциденту. Також у ролику є персонажі Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві, та самої дівчини.

Кліп починається з новинного сюжету про вбивство українки, а текст пісні — зі слів "Ти думаєш, що можеш мене врятувати?"

Кліп заснований на реальних подіях, але, на відміну від них, має позитивний фінал. Персонаж DaBaby перешкоджає нападнику завдати удару, і "Декарлоса" забирає поліція.

Наприкінці на екрані з'являється скриншот платформи GoFundMe з підписом "У пам'ять про Ірину Заруцьку" та інформацією про збір коштів на допомогу її родині.

На станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, 22 серпня знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем. Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Його доправили в лікарню з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначають, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, розгляд наразі очікують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької.

Популярнi статтi