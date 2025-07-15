Чому деяких людей комарі кусають частіше: вчені виявили несподівану причину

Нове дослідження показало, що запах деяких людей є особливо привабливим для комарів, і це пов'язано з наявністю на шкірі двох небезпечних вірусів: лихоманки денге та Зіка. Вчені з'ясували, що ці віруси змінюють мікробіом шкіри людини, роблячи її аромат "смачнішим" для комах-кровопивць, що сприяє швидшому поширенню хвороб.

Дослідники з Sciencedaily помітили, що у тварин, яких часто кусали комарі, на шкірі виявлялося більше певних молекул. Однією з них є ацетофенон, речовина, яка надзвичайно сильно приваблює комарів. Аналогічні результати були отримані при дослідженні зразків шкіри людей, інфікованих лихоманкою денге та вірусом Зіка.

Вчені припускають, що віруси можуть "маніпулювати" мікробіомом шкіри людини, змінюючи її хімічний склад і роблячи більш привабливою для комарів. Це хитрий механізм, який дозволяє вірусам швидше поширюватися між господарями.

Загроза для українців: віруси з екзотичних відпусток

Хоча спалахи лихоманки денге та вірусу Зіка реєструються переважно в екзотичних країнах, таких як Південна Африка, українці, що подорожують, можуть привезти ці віруси додому. Важливо зазначити, що вірус Зіка рідко спричиняє серйозні захворювання у дорослих, проте він становить небезпеку для немовлят, народжених від інфікованих жінок.