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Війна

Вороніж зазнав наймасштабнішої атаки дронів від початку війни: є руйнування та поранені (Відео)

Вороніж зазнав наймасштабнішої атаки дронів від початку війни: є руйнування та поранені (Відео)

Вранці 15 липня російське місто Вороніж зазнало наймасштабнішої атаки безпілотників з початку повномасштабної війни Росії проти України. Внаслідок нападу зафіксовано руйнування в центральній частині міста, а також поранення 15 осіб.

Деталі атаки та руйнування

Уламки безпілотників впали на житлову п'ятиповерхівку на вулиці Плеханівській, будинок №40. Це місце розташоване всього за кількасот метрів (760 метрів) від будівлі уряду Воронезької області. Поруч також знаходяться важливі об'єкти, такі як факультет інформаційних технологій та комп'ютерної безпеки Воронезького технічного університету, Театр опери та балету, Театр драми, а також інші культурні установи.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на багатоповерховий будинок у Комінтернівському районі Воронежа.

Хроніка подій та реакція влади

Небезпеку атаки безпілотників у Воронезькій області оголосили о 02:29. О 04:59 губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що в передмістях Воронежа та в одному з районів області було збито кілька дронів. Міністерство оборони країни-агресора відзвітувало про знищення 12 безпілотників над областю.

Наймасштабніша атака за кількістю постраждалих

Російське видання "Агентство" заявляє, що ця атака стала найсерйознішою для Вороніжа за кількістю постраждалих з початку повномасштабної війни Росії проти України. Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки дронів постраждали 15 осіб. Журналісти зазначають, що до цього Воронеж не зазнавав повітряних атак з такою кількістю поранених.

 

 

 

Варто зазначити, що 20 червня у Воронежі вже лунали вибухи. Тоді росіяни повідомляли про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

 Автор: Галина Роюк

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