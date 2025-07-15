Ранковий дайджест ForUА: Трансформація позиції Трампа, ймовірні удари по Москві, ATACMS для України, позиція НАТО та новий союзник Зеленського

15 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Трамп змінив тон у ставленні до Зеленського, визнавши мужність українців, хоча раніше критикував його за "відсутність вдячності", - Politico. Причиною посилення допомоги Україні стала розчарованість путіним і особливо жорстокими та невибірковими атаками росії.
- "Ми вдаримо по Москві, якщо дасте нам зброю", - Зеленський на запитання Трампа, чому Україна не б'є по столиці РФ, - WP.
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Україна може отримати дозвіл застосувати 18 ракет ATACMS на максимальну дальність 300 км, — WP. Мова йде про ракети, які вже знаходяться на території України. Пакет також може включати більше ATACMS.
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Пауза у 50 днів від Трампа створює стратегічну перевагу для путіна, — WP. За цей час кремль отримує можливість укріпити військові позиції, посилити тиск на європейські країни та налагодити тіснішу військову співпрацю з Китаєм і Північною Кореєю.
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Масштабних поставок систем Patriot і ракет для України найближчим часом не буде, - Military Watch Magazine. Причина — виснаження запасів Сполучених Штатів. Ще в липні стало відомо, що запаси перехоплювачів класу земля-повітря для цих систем скоротилися до 25% від обсягу, який Пентагон вважає мінімально необхідним.
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Сенат відкладає багатостраждальний пакет санкцій проти партнерів росії після заяви Трампа - Роlitico. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що тимчасово призупиняє просування законопроєкту.
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Росії байдуже: Медведєв прокоментував 50-денний ультиматум Трампа в бік Кремля. "Трамп висунув театралізований ультиматум кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже" - зазначив Медведєв.
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Країни НАТО швидко поставлять в Україну американську зброю зі своїх запасів. А потім відправляться на закупи до США, щоб поповнити спустошені арсенали, — Spiegel. До першої хвилі поставок долучаться Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Британія, Нідерланди та Канада.
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Франція готується до масштабної війни в Європі до 2030 року, — «Стратегічний національний огляд» за 2025 рік. Підкреслюється зростання загрози війни високої інтенсивності поза межами власної території, у якій можуть бути задіяні як Франція, так і її союзники.
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Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську, — Мінсоцполітики. За даними Міністерства, середній вік виходу таких пенсіонерів на відпочинок становить 51 рік.
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Зеленський отримав несподіваного союзника в Білому домі, — це Меланія Трамп, — The Times. Перша леді, яка народилася в колишній Югославії, активно нагадує Трампу про жертви російських ударів. 55-річна Меланія має значно більший політичний вплив на чоловіка, ніж вважалося раніше.