﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Трансформація позиції Трампа, ймовірні удари по Москві, ATACMS для України, позиція НАТО та новий союзник Зеленського

Ранковий дайджест ForUА: Трансформація позиції Трампа, ймовірні удари по Москві, ATACMS для України, позиція НАТО та новий союзник Зеленського

15 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Трамп змінив тон у ставленні до Зеленського, визнавши мужність українців, хоча раніше критикував його за "відсутність вдячності", - Politico. Причиною посилення допомоги Україні стала розчарованість путіним і особливо жорстокими та невибірковими атаками росії.
  • "Ми вдаримо по Москві, якщо дасте нам зброю", - Зеленський на запитання Трампа, чому Україна не б'є по столиці РФ, - WP.

  • Україна може отримати дозвіл застосувати 18 ракет ATACMS на максимальну дальність 300 км, WP. Мова йде про ракети, які вже знаходяться на території України. Пакет також може включати більше ATACMS.

  •  Пауза у 50 днів від Трампа створює стратегічну перевагу для путіна, — WP. За цей час кремль отримує можливість укріпити військові позиції, посилити тиск на європейські країни та налагодити тіснішу військову співпрацю з Китаєм і Північною Кореєю.

  • Масштабних поставок систем Patriot і ракет для України найближчим часом не буде,  - Military Watch Magazine. Причина — виснаження запасів Сполучених Штатів. Ще в липні стало відомо, що запаси перехоплювачів класу земля-повітря для цих систем скоротилися до 25% від обсягу, який Пентагон вважає мінімально необхідним. 

  • Сенат відкладає багатостраждальний пакет санкцій проти партнерів росії після заяви Трампа - Роlitico. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що тимчасово призупиняє просування законопроєкту.

  •  Росії байдуже: Медведєв прокоментував 50-денний ультиматум Трампа в бік Кремля. "Трамп висунув театралізований ультиматум кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже" - зазначив Медведєв.

  • Країни НАТО швидко поставлять в Україну американську зброю зі своїх запасів. А потім відправляться на закупи до США, щоб поповнити спустошені арсенали, — Spiegel. До першої хвилі поставок долучаться Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Британія, Нідерланди та Канада.

  • Франція готується до масштабної війни в Європі до 2030 року, — «Стратегічний національний огляд» за 2025 рік. Підкреслюється зростання загрози війни високої інтенсивності поза межами власної території, у якій можуть бути задіяні як Франція, так і її союзники.

  • Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську, —  Мінсоцполітики. За даними Міністерства, середній вік виходу таких пенсіонерів на відпочинок становить 51 рік.

  • Зеленський отримав несподіваного союзника в Білому домі, — це Меланія Трамп, The Times. Перша леді, яка народилася в колишній Югославії, активно нагадує Трампу про жертви російських ударів. 55-річна Меланія має значно більший політичний вплив на чоловіка, ніж вважалося раніше.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОзброявійнапутінТрампЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський вважає, що Шмигаль буде корисним на посаді міністра оборони
Полiтика 14.07.2025 22:34:04
Зеленський вважає, що Шмигаль буде корисним на посаді міністра оборони
Читати
Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари за реванш у Лондоні
Спорт 14.07.2025 22:24:51
Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари за реванш у Лондоні
Читати
17-річний харківець убив однолітка та розчленував його тіло
Надзвичайні події 14.07.2025 22:04:37
17-річний харківець убив однолітка та розчленував його тіло
Читати

Популярнi статтi