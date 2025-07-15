«Ми вдаримо по Москві, якщо дасте нам зброю»: Зеленський відповів Трампу, чому Україна не б’є по столиці РФ

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість передати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації. Хоча офіційного рішення про передачу ще не ухвалено, такий крок розглядається як один із важелів для посилення тиску на російського президента володимира путіна.

За даними видання, Трамп висловив свою рішучість діяти жорсткіше щодо Кремля під час нещодавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, він прямо запитав у Зеленського:«Чому ви не завдаєте ударів по Москві?»

На це Зеленський відповів: «Ми вдаримо по Москві, якщо дасте нам зброю». У відповідь Трамп зазначив, що Україна має чинити більший тиск на Путіна — не лише щодо Москви, а й Санкт-Петербурга.

Водночас джерела WP повідомляють, що на поточному етапі адміністрація США готова надати Україні щонайменше 18 ракет ATACMS — дальнобійних балістичних ракет, здатних вражати цілі на глибокому тилу ворога.

Журналісти видання назвали три основні причини, які спонукали президента США змінити риторику і можливу політику щодо Москви:

Особистий фактор: Трамп вважає, що путін його не поважає — демонструючи публічну «готовність до миру», водночас ігноруючи вимоги США щодо припинення вогню.

Військова демонстрація сили: Президент США був вражений ефективністю американських B-2 і крилатих ракет «Tomahawk» під час недавньої операції проти Ірану. Він переконаний, що така ж тактика може змусити і путіна відступити.

Тиск для переговорів: На думку Трампа, Кремль пристане на серйозні мирні переговори лише під загрозою рішучого і реального застосування сили