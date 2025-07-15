Санкції на паузі: у США знову чекають «мирного Путіна»

У верхній палаті Конгресу США поставлять на паузу розгляд законопроєкту про нові санкції проти РФ. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн повідомив, що просування документа відкладається на тлі заяв президента Дональда Трампа про готовність діяти самостійно, якщо Володимир Путін не зробить кроків до мирної угоди з Україною, повідомляє Politico.

«Президент США хоче спробувати зробити щось самостійно. Якщо в якийсь момент він дійде висновку, що це розумно, принесе користь і посилить важелі впливу, необхідні для просування законопроєкту, ми це зробимо. Ми будемо готові до цього», — заявив Джон Тьюн.

Таким чином, Конгрес фактично дає адміністрації Трампа простір для дипломатичних або політичних маневрів перед тим, як повернутися до санкційного тиску на Кремль. Деталей про зміст законопроєкту або можливі умови для його розгляду наразі не розкривають.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про намір «завершити війну в Україні» через переговори, проте конкретні механізми досягнення миру залишаються незрозумілими. Його заява про можливість самостійних дій щодо Путіна викликала занепокоєння серед частини конгресменів і союзників США в Європі.