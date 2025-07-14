Зеленський вважає, що Шмигаль буде корисним на посаді міністра оборони

Чинного прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ймовірно, розглядають на посаду міністра оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що його досвід «точно буде корисним» на цій посаді.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України — саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності», — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко стати головою уряду. На думку президента, її досвід «підтримки українського виробництва, українського підприємництва» допоможе оновити роботою уряду.

«Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України», — додав Зеленський.

14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу». До того ж останнім часом публічно обговорювали й інші зміни в уряді.

Так, на тлі планів звільнити посолку України у США Оксану Маркарову Bloomberg писало, що серед кандидатів на її заміну — чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка — міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Згодом сам президент казав, що замінити її зможе Умєров, однак щодо цього остаточного рішення немає.

Також «Суспільне» писало, що у президента розглядають можливість звільнення ще двох міністрів — охорони здоров’я Віктора Ляшка та освіти і науки Оксена Лісового. На місце останнього може прийти його теперішній заступник Андрій Вітренко.