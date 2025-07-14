17-річний харківець убив однолітка та розчленував його тіло

У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла однолітка. За даними правоохоронців, між неповнолітніми стався конфлікт через ревнощі до дівчини.

Про це повідомили в поліції та прокуратурі області.

Так, вдень 13 липня до поліції звернувся чоловік і повідомив, що напередодні його 17-річний син пішов з дому й не повернувся.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та почали пошуки. Поліціянти встановили коло зв’язків зниклого та виявили свідка події — 13-річну дівчину.

Вона розповіла, що бачила, як її 17-річний знайомий убив зниклого хлопця, а його тіло розчленував, щоб приховати злочин. За її словами, між хлопцями стався конфлікт через ревнощі.

Як згодом установили правоохоронці, фігурант дістав ніж і завдав підліткові численних ударів ножем по тілу, від чого хлопець помер на місці. Після скоєного підозрюваний залишив тіло в лісосмузі та пішов із місця події.

У прокуратурі зазначили, що хлопець одразу повідомив про вбивство своїй дівчині, яка спершу не повірила, але погодилася прийти з ним до місця події.

«Коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі. У її присутності зловмисник розчленував тіло», — розповіли правоохоронці.

Дівчина перебувала в шоковому стані та не могла відразу повідомити про подію, кажуть у прокуратурі. Лише після розмови зі слідчими вона розповіла про обставини вбивства й допомогла встановити місцеперебування тіла.

Зрештою правоохоронці виявили тіло загиблого в каналізаційному колекторі на території Індустріального району Харкова. Також поліціянти знайшли одяг хлопця у сміттєвому баку, а в підвалі одного з будинків — пакет із сокирою, пилкою та саперною лопаткою.

17-річному повідомили про підозру в умисному вбивстві. Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.