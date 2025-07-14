«Формула-1: Фільм» став найуспішнішим кінопроєктом Apple – понад $305 мільйонів у світовому прокаті

Стрічка «Формула-1: Фільм», створена за участю стрімінгової компанії Apple, зібрала понад 305 мільйонів доларів у світовому прокаті, ставши найбільшим касовим хітом в історії кінопідрозділу Apple Original Films.

Фільм режисера Джозефа Косінскі вийшов у світовий прокат 5 липня 2025 року. Головну роль у ньому виконав Бред Пітт, а сюжет зосереджується на поверненні ветерана автоспорту до перегонів Формули-1, де він допомагає молодому пілоту здобути успіх.

Проєкт випередив за зборами історичну драму «Наполеон» — фільм режисера Рідлі Скотта, що вийшов у 2023 році й розповідав про життя французького імператора Наполеона Бонапарта. «Наполеон» до цього часу утримував першість серед фільмів Apple за касовими показниками.

Попри рекордні збори, «Формула-1: Фільм» поки що залишається неприбутковим через значні витрати на виробництво та маркетинг. Проте для Apple це важлива подія: компанія активно нарощує свою присутність у кінобізнесі та конкурує з великими гравцями індустрії.

Нагадаємо, Apple Inc. — одна з найбільших технологічних компаній світу, яка окрім виробництва електроніки (айфонів, макбуків тощо), розвиває власний стрімінговий сервіс Apple TV+, де публікує оригінальні фільми та серіали.

Реліз «Формули-1» став яскравим прикладом того, як техногіганти все активніше інвестують у світове кіно.