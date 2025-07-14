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Війна

Суми під шквалом атак: російський безпілотник влучив у медзаклад, є поранений

Суми під шквалом атак: російський безпілотник влучив у медзаклад, є поранений

Сумщина знову під прицілом російських окупантів: місто Суми втретє за день зазнало удару. Цього разу ворожий безпілотник поцілив у медичний заклад, спричинивши пожежу та залишивши поранених.

За повідомленням Сумської міської ради, атака сталася сьогодні, 14 липня. Внаслідок влучання БпЛА в приміщення медзакладу спалахнула пожежа. Попередньо відомо про одну поранену людину. Будівля зазнала значних пошкоджень, на місці працюють екстрені служби, які з'ясовують масштаби руйнувань та наслідки терористичного акту.

Ця атака є вже третьою для Сум за поточну добу. Раніше вранці російські війська завдали удару безпілотником по навчальному закладу, внаслідок чого травми отримали шестеро осіб. Згодом у місті пролунав ще один вибух.

Ситуація в Сумах залишається напруженою, мешканців закликають залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Сумивійна в Україніатака рф
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