Топ-5 найкращих ресторанів світу 2025 року

В Турині, регіон П'ємонт, відбулася довгоочікувана церемонія оголошення 50 найкращих ресторанів світу 2025 року, спонсорами якої виступили S.Pellegrino та Acqua Panna. Кульмінацією вечора стало оголошення першого місця, яке цього року завоював перуанський ресторан Maido з Ліми.

Момент, коли Maido був названий найкращим рестораном світу, викликав шквал емоцій. Шеф-кухар Міцухару «Міча» Цумура, приймаючи нагороду, поділився своїми почуттями: "Я вважаю, що найкрасивіший акт любові — це готувати для когось. Це найпрекрасніше, що траплялося в моєму житті. Минуло 11 років [перебування в рейтингу 50 найкращих ресторанів світу], і це — здійснення мрії".

Цьогорічний рейтинг продемонстрував розмаїття кулінарних талантів з усього світу. Ось п'ятірка найкращих ресторанів 2025 року:

№5 — Alchemist (Копенгаген, Данія)

№4 — Diverxo (Мадрид, Іспанія)

№3 — Quintonil (Мехіко, Мексика)

№2 — Asador Etxebarri (Атсондо, Іспанія)

№1 — Maido (Ліма, Перу)

Щиро вітаємо Maido та всіх, хто увійшов до престижного списку! Ця подія вкотре підтверджує, що кулінарне мистецтво продовжує еволюціонувати, пропонуючи незабутні враження поціновувачам їжі з усього світу.