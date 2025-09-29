У столиці закриють сотні ресторанів

В Україні сотні кафе та ресторанів опинилися під загрозою закриття, і проблема стосується не лише Києва.

"Від нас пішло вже п’ятеро людей після рішення уряду дозволити виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 роки", – ділиться співзасновник київських закладів "Завертайло" і Honey Станіслав Завертайло.

За його словами, процес масового виїзду за кордон молодих співробітників кафе і ресторанів тільки набирає обертів, повідомляє "Економічна правда".

"Зараз тільки починається перша хвиля. Колеги по цеху прогнозують до 20-30% відтоку персоналу в цій віковій категорії. У мене аналогічні очікування", – додає Завертайло.

Учасники ринку громадського харчування заговорили про неминучу кризу в галузі вже в листопаді, традиційно найменш дохідному місяці року.

"Закриються літні майданчики, підуть дощі, у людей почнуться депресивні розлади", – чи то жартує, чи то прогнозує ресторатор Алекс Купер.

Ресторатори дійшли висновку, що причиною майбутньої кризи буде не брак офіціантів і кухарів, а структурні економічні проблеми. Відвідуваність закладів суттєво впала, а дохід збільшився лише на розмір інфляції.

На запитання, чи піде лік закритим ресторанам на десятки, Купер відповідає: "Закриються сотні закладів, і це тільки в Києві".

Нагадаємо, Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу.