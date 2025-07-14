Вітер змін: як і чому Трамп «полюбив» Україну

У ніч проти понеділка, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив про надання Україні ЗРК Patriot, попутно кинувши камінь у кремлівський город. Детальніше про те, як і чому змінюється тактика Білого дому щодо російсько-української війни – далі в матеріалі For-UA.

У дипломатичних колах жартують, мовляв, наразі такі часи, що геополітика залежить від нижніх кінцівок очільника Білого дому, а конкретно від того, з якої ноги глава американської держави встане в той чи інший день. Між тим останніми днями, судячи з усього, 79-річний республіканець встає з «правильної» ноги – щонайменше відносно України. В усякому разі тепер про це свідчать не лише його високопарні слова, якими він повсякчас фонтанує, а й цілком конкретні рішення.

Зокрема, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп заявив, що надішле Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. «Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається...», - зауважив 47-й президент США. «Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо», - додав очільник Білого дому, спілкуючись з журналістами на базі Ендрюс неподалік Вашингтона. При цьому Трамп не назвав кількість Patriot, які він планує відправити до України, але сказав, що Європейський Союз (ЄС) відшкодує США їх вартість.

До речі, якщо говорити про ЄС,то перша євро економіка на тлі тематичних заяв американського лідера навпаки вмикає задній хід. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у неділю, 13 липня, заявив, що офіційний Берлін не зможе дати Україні більше систем ППО Patriot. Принагідно Пісторіус розповів, що ФРН вже передала Києву 3 зі своїх 12 систем Patriot: «У нас залишилося лише 6 у Німеччині». Він пояснив, що 2 інші були надані Польщі, і принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання. «Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше», - акцентував Пісторіус. Водночас німецький міністр додав, що ближчим часом обговорить пропозицію, яку він нещодавно зробив американському колезі Гегсету, щоб дозволити Німеччині купити 2 системи Patriot у США для України. І якщо цей крок Берліну справді можна вітати, то свіжа заява пана Пісторіуса про те, що Німеччина «не постачатиме свої далекобійні ракети Taurus Україні» на тлі хвилі цинічно-жорстоких і масових повітряних атак Росії та поновлений запит Києва, виглядає, м’яко кажучи, не партнерською. Тим більше, що ані чинного канцлера Мерца, ані пана Пісторіуса, які раніше публічно і неодноразово заявляли, що нададуть Україні Taurus, ніхто за язика не тягнув. Але вони обіцяли і тепер виглядають недолуго, носячись зі своїми ракетами, як з писаною торбою.

Загалом на фоні тактичних танців німецької влади ситуативна трампівська лінія наразі є набагато більш приємнішою для воюючої України. До слова, CBS News повідомляє, що американський президент розглядає можливість виділення Україні нових коштів вперше з моменту свого вступу на посаду в січні. Американські посадовці повідомили телеканалу, що Трамп має у своєму розпорядженні $3,85 млрд, що залишилися від повноважень колишнього президента США Джо Байдена. Ще одним можливим шляхом фінансування військової допомоги Києву може бути конфіскація близько $5 млрд російських активів, що дозволяють зробити повноваження президента, проте ні Трамп, ні Байден не скористалися цим механізмом.

Між тим, як пише Financial Times, в Європі сумніваються, що зміна президентом США риторики щодо Росії і її правителя є свідченням «повної зміни позиції» Дональда Трампа на проукраїнську. Двоє неназваних високопосадовців розповіли виданню, що «є лише невелике перезбудження через зміну тону». Водночас видання акцентує, що президент Володимир Зеленський «став набагато більш успішно ладнати з Трампом останнім часом».

«Дональд Трамп прозрів, змінив позицію? Чи завтра наплете знову кошіль нісенітниць? Що відбулося? На багато запитань дає відповідь «План -2025». Це той документ, який готував ще напередодні президентських виборів в США Фонд «Спадщина». Це 900 сторінок, на яких описується організація влади в США по кожному з напрямків. Колись в запалі Дональд Трамп сказав, що цю працю підготувала якась група варʼятів. Але, як свідчать кроки президента Трампа, він рухається саме на виконання цього плану. Україну, в першу чергу, цікавить в цьому плані зовнішня політика США і питання глобальної безпеки. Автори наголошують на політиці пріоритезації США. І таким пріоритетом називається Індо-Тихоокеанський регіон. Але цікаво те, що при цьому загроз для світу визначено дві – Китай і РФ. Європа має докладати зусиль, аби стримувати агресію Росії та забезпечити свою безпеку. Що ж до Індо-Тихоокеанського регіону, то тут мають докласти свої сили Японія і Південна Корея. Так, в документі підкреслено, що Росія несе небезпеку, але при цьому ніде не наголошується на необхідності допомоги Україні. Згадується лише Ізраїль», - зазначає колишній нардеп і посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

«Ключова помилка авторів в тому, що вони неправильно оцінюють геополітичну ситуацію. Нема у них розуміння, що зараз відбувається війна за новий світопорядок. І має вона два фронти: Іран – Ізраїль і Росія – Україна. Вони ж розглядають ці війни, як регіональні конфлікти. Звідси й взялися ці бравадні закиди Трампа про зупинку війни за 24 години. Не розглядалась російсько-українська війна як глобальна загроза! Чи прийшов Трамп до тями? Не думаю! Не треба обнадіюватись! Завтра може бути нова якась заява. Не хочеться, аби США відчули загрозу тільки тоді, коли станеться новий «Перл-Харбор». Тільки нове страшне випробовування розкриє очі на те, що відбувається у світі. Час бути адекватним», - резюмує пан Безсмертний.

Тим часом міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили напередодні свої відносини зі США та «перспективи припинення війни в Україні». У росМЗС за підсумками недільних перемовин Лаврова з міністром закордонних справ КНР Ван І у Пекіні заявили: «Було особливо підкреслено важливість зміцнення тісної координації між двома країнами на міжнародній арені, зокрема в Організації Об’єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС». У свою чергу, китайське дипломатичне відомство повідомило, що тісний контакт між двома країнами має на меті «спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом». Це досить непогані для України сигнали, оскільки вони, серед іншого, розкривають Трампу очі на те, що його заповітна мрія відірвати РФ від КНР є нездійсненною. З огляду на це, у президента США зникає необхідність проводити щодо путінської Росії аж до нудоти компліментарну політику, за якою увесь світ спостерігав з моменту повернення пана Трампа до Овального кабінету.