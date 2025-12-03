Президент доручив провести повне оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні

З 3 грудня в Україні припинять повноваження значної частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній, зокрема Центренерго, Оператора ГТС, Оператора ринку, Українських розподільних мереж та Енергетичної компанії України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кадрове перезавантаження в енергетичній сфері має забезпечити прозорість управління та контроль за внутрішніми процесами компаній. Нові члени наглядових рад планується призначити вже у грудні за чіткою та справедливою процедурою.

Крім того, Зеленський доручив міністру оборони провести аналогічне перезавантаження наглядових рад у сфері оборони. Президент підкреслив, що саме через наглядові ради відбувається ефективне управління компаніями та контроль за їхніми процесами.

Зеленський також наголосив на необхідності інформування міжнародних партнерів про заходи Кабінету міністрів щодо підвищення довіри до українських інституцій.

У листопаді уряд затвердив план оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначивши дедлайни для відповідальних органів. 26 листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

Перезавантаження наглядових рад є частиною масштабної реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на підвищення прозорості, ефективності та контролю над критично важливою енергетичною інфраструктурою.