Полiтика

Народні депутати схвалили в другому читанні держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада схвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік.

«За» проголосували 257 депутатів.

На початку листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. У першому читанні парламент ухвалив держбюджет 22 жовтня.

Раніше Мінфін повідомляв, що пріоритетом у держбюджеті на 2026 рік залишаються видатки на сектор безпеки та оборони – на це передбачено понад 61 мільярдів доларів, тобто понад 60% держбюджету.

Для фінансування соціальних і гуманітарних потреб уряд потребує міжнародної підтримки. Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить близько 61 млрд доларів США.

Україна продовжує активні перемовини з ключовими партнерами для забезпечення необхідного фінансування, зокрема, з МВФ щодо запуску нової програми співпраці. Також Київ чекає на рішення Єврокомісії щодо надання репараційної позики, який є ключовим елементом партнерських гарантій фінансування на наступний рік.

 Автор: Богдан Моримух

