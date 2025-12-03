﻿
Суспiльство

В Україні почали продавати різдвяні ялинки: які ціни на зелені красуні

В Україні почали продавати різдвяні ялинки: які ціни на зелені красуні

Лісництвами ДП "Ліси України" розпочато продаж різдвяних ялинок, близько 10 тис. дерев вже реалізовано.

Цьогоріч планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев. Якщо попит буде вищим, то заготовлять додаткову кількість. У господарствах ДП "Ліси України" 2,7 тис. га "ялинкових" плантацій, на яких росте 7,8 млн різдвяних дерев.

"Ціни на новорічні хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця - від 240-280 грн", – йдеться в повідомленні.

Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій ДП "Ліси України" пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів.

Купити ялинки можна напряму у ДП "Ліси України" без переплат. Їхні філії організують роздрібну торгівлю на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів.

Різдвяні дерева, що реалізуються ДП "Ліси України", в обов'язковому порядку маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що є підтвердженням їхньої легальності та безпечності.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Україналісялинки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Претендент на вихід в УПЛ втратив чотирьох гравців, включаючи найкращого бомбардира
Спорт 03.12.2025 10:46:49
Претендент на вихід в УПЛ втратив чотирьох гравців, включаючи найкращого бомбардира
Читати
НАТО готує «план Б» через сумніви у результативності мирних переговорів з РФ
Полiтика 03.12.2025 10:25:56
НАТО готує «план Б» через сумніви у результативності мирних переговорів з РФ
Читати
Юлія Мендель: саме Андрій Єрмак переконав Зеленського, що повномаштабної війни не буде
Полiтика 03.12.2025 09:45:13
Юлія Мендель: саме Андрій Єрмак переконав Зеленського, що повномаштабної війни не буде
Читати

Популярнi статтi