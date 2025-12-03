Україна отримала запрошення від США для продовження переговорів

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати Сполучені Штати найближчим часом з метою продовження переговорів в рамках мирних зусиль.

Про це поінформував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перебуваючи у Брюсселі.

"Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу", — йдеться у заяві міністра.

Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Дональда Трампа у США.