Україна отримала запрошення від США для продовження переговорів

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати Сполучені Штати найближчим часом з метою продовження переговорів в рамках мирних зусиль.

Про це поінформував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перебуваючи у Брюсселі. 

"Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу", — йдеться у заяві міністра.

Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Дональда Трампа у США.

 

