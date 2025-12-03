Білецький: «Прорив росіян у Лимані - брехня Генштабу РФ»

Українські військові спростували заяву начальника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито прорив російських сил у напрямку Лимана Донецької області. У Третьому армійському корпусі ЗСУ наголошують, що місто надійно утримується, а повідомлення російського командування не відповідають дійсності.

1 грудня Герасимов відзвітував Кремлю про «успіхи» окупаційних військ, зокрема про просування штурмових підрозділів угруповання «Захід» у бік Лимана. Проте українські підрозділи продовжують щодня стримувати масштабний тиск противника: механізовані бригади, що обороняють напрямок, відбивають близько 40 атак на підступах до міста.

За останній місяць російські піхотні групи щонайменше десять разів намагалися проникнути на околиці Лимана, однак усі спроби були зірвані. Штурмові підрозділи противника ліквідовували або брали в полон.

Українські військові також оприлюднили відео з полоненим російським солдатом, який підтверджує, що публікація координат російських позицій у Telegram російським воєнкором допомогла силам оборони оперативно виявити та знешкодити його групу.

Командир 63-ї бригади полковник Павло Юрчук зазначив, що начальник Генштабу РФ доповідає Кремлю про вигадані результати, тоді як російські війська зазнають значних втрат і не можуть просунутися до міста.

У Третьому армійському корпусі підкреслюють, що інформація про «прорив» російських військ у Лиман є черговою вигадкою російського військового керівництва, а українські сили впевнено утримують оборонні рубежі.