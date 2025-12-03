Бельгія заявила, що Захід не вірить у поразку РФ у війні з Україною

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, коментуючи ініціативу Євросоюзу щодо вилучення російських активів, заявив, що ніхто на Заході нібито не вірить у поразку Російської Федерації. Таку оцінку він зробив в інтерв'ю газеті La Libre.

Бельгійський прем'єр зазначив, що під час попередніх військових конфліктів суверенні активи будь-якої країни лише заморожувалися до закінчення бойових дій і могли бути передані іншій державі у разі поразки у вигляді репарацій, однак нині ймовірність відповідного сценарію в Україні вкрай низька.

"Хто справді вірить, що Росія зазнає поразки в Україні? Це казки, суцільні ілюзії", — зазначив він.

За словами де Вевера, російська сторона дала зрозуміти, що у разі конфіскації активів наслідки Бельгія та її керівництво відчуватимуть "вічно".

Також назвав можливу поразку Росії "небажаною", адже нестабільність у ядерній державі може загрожувати світу. Він нагадав про попередження Москви щодо можливих відповідних заходів.

ForUA нагадує, що Єврокомісія запропонувала Бельгії гарантії щодо кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро за рахунок російських активів, які знаходяться у країні.