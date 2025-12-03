Париж шукає важелів впливу на Кремль у Пекіні

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав триденний державний візит до Китаю, де проведе зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном. За інформацією France24, ключовими темами переговорів стануть торговельно-економічні відносини, ситуація на Близькому Сході та війна в Україні.

Поїздка Макрона почалася з відвідання садів Забороненого міста, після чого запланована двостороння зустріч із китайським керівником та спільний пресбрифінг. Французький президент прагне переконати Пекін посилити вплив на Москву та сприяти припиненню вогню на українському фронті.

Заплановані переговори також включають обговорення економічних питань і шляхів зниження напруги у глобальній політиці, однак саме тема України, за повідомленнями медіа, є найбільш чутливою та складною у відносинах Парижа та Пекіна.

Китай залишається авторитарною державою з жорсткою централізованою владою Комуністичної партії, широкою системою цензури, контролем за ЗМІ та репресивними механізмами придушення опозиції.

Пекін утримує стратегічне партнерство з Москвою та неодноразово підтримував Росію політично й економічно після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема збільшивши торгівлю та поставки товарів подвійного призначення.

Китай послідовно відмовляється засуджувати агресію РФ, перекладаючи провину за війну на «Заходу» та просуваючи власний «мирний план», який Україна та союзники називають неприйнятним.

Макрон уже просив Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль під час попередніх контактів, але пекінська дипломатія досі уникає будь-якого реального тиску на Москву.