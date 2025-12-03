Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що у військовому сенсі Україна програла війну.

Він зазначив, що доки в сусідстві триває відкрита війна, ймовірність навмисної або випадкової ескалації є високою, а це також ставить під загрозу угорський народ, повідомляє Telex.hu.



За словами очільника угорського оборонного відомства, мир можна досягти лише дипломатичними засобами. Наміри США встановити мир, за його словами, підриваються лідерами Європейського Союзу, його держави намагаються його зірвати і зроблять все, щоб війна тривала.

"Угорщина продовжує бути на боці миру", – додав він.



За його інформацією, щодня на російсько-українському фронті гине тисяча бійців, які не повертаються на поле бою, чверть з яких гине в бою. Деякі дороги непрохідні, а крах українського сільського господарства, яке раніше демонізувалося урядом, також негативно позначається на угорцях.



Салай-Бобровницький заявив, що українська армія укомплектована на 40 відсотків, а російська – на 70, з військової точки зору Україна програла цю війну.

Фото: Генштаб ЗСУ.