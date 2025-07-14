Українці можуть збільшити розмір пенсії: як скористатися новими правилами

В Україні набули чинності важливі зміни до пенсійного законодавства (Закон №2506-IX), які надають українцям нові можливості для збільшення розміру своїх майбутніх пенсій. Ці нововведення спрямовані на те, щоб пом'якшити вплив періодів низьких доходів, особливо тих, що припали на час дії воєнного стану.

Виключення періодів низьких доходів під час війни – ключова зміна

Однією з найважливіших новацій є можливість не враховувати періоди з низькими доходами, що припали на час дії воєнного стану, при обчисленні пенсії. Це особливо актуально для тисяч українців, які через повномасштабну війну та спричинені нею економічні труднощі були змушені працювати за мінімальну або значно нижчу заробітну плату.

Раніше такі періоди могли суттєво зменшити розмір майбутньої пенсії. Тепер же, майбутній пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про виключення періоду воєнного стану з розрахунку заробітної плати. Важливо підкреслити, що страховий стаж за ці роки повністю зберігається, що не впливає на загальний стаж, необхідний для призначення пенсії. Це дає змогу "прибрати" з розрахунку найменш вигідні місяці, тим самим збільшивши загальний коефіцієнт заробітної плати, який є ключовим у формулі розрахунку пенсії.

Інші способи оптимізації пенсійних виплат

Окрім можливості виключення періодів воєнного стану, існують й інші механізми, які дозволяють вплинути на розмір пенсії:

Стандартна оптимізація: Цей механізм дозволяє виключити з періоду для обчислення заробітної плати до 60 календарних місяців (п'яти років) страхового стажу поспіль з найменшим доходом. Це дає змогу "прибрати" з розрахунку роки з низькими зарплатами, тим самим підвищивши загальний коефіцієнт заробітної плати, що безпосередньо впливає на розмір пенсії.

Врахування доходів до 2000 року: Якщо майбутній пенсіонер мав високу офіційну заробітну плату до 1 липня 2000 року (до впровадження системи персоніфікованого обліку), він може надати довідку з підприємства про свій дохід. Ці дані можуть бути включені до розрахунку пенсії, потенційно збільшуючи її розмір. Це важливо, оскільки до 2000 року заробітна плата для розрахунку пенсії враховувалася саме на підставі довідок з місця роботи.

Ці зміни відкривають нові можливості для українців оптимізувати свої майбутні пенсійні виплати, враховуючи індивідуальні обставини та періоди трудової діяльності. Для отримання детальної консультації та подання відповідних заяв, рекомендується звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду України.