Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари за реванш у Лондоні

19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між об'єднаним чемпіоном суперважкого дивізіону Олександром Усиком та володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа. Цей поєдинок обіцяє не лише спортивне видовище, а й увійде в історію боксу завдяки безпрецедентним призовим сумам.

За інформацією порталу Menaceboxing, загальний призовий фонд реваншу складе вражаючі 203,5 мільйона доларів США. Це одна з найбільших сум, коли-небудь виплачених у професійному боксі, і вона знаменує собою рекордні гонорари для обох бійців.

Олександр Усик за цей бій заробить 132,28 мільйона доларів. Ця сума значно перевищує його попередні рекордні заробітки. Наприклад, за перший епічний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі українець отримав 45 мільйонів доларів, а за другий – 114 мільйонів. Цей реванш з Дюбуа стане для Усика найприбутковішим у кар'єрі, підтверджуючи його статус однієї з найвисокооплачуваніших зірок світового боксу.

Даніель Дюбуа також отримає безпрецедентний гонорар у розмірі 71,22 мільйона доларів. Для британського боксера це також абсолютний рекорд. Для порівняння, за свій останній поєдинок проти Ентоні Джошуа Дюбуа, за неофіційними даними, заробив 13 мільйонів доларів. Його нинішній гонорар буде практично таким же, як той, що отримав Тайсон Ф'юрі в реванші з Усиком (75 мільйонів доларів), що підкреслює значне зростання його фінансової цінності на боксерській арені.

Ці рекордні виплати свідчать про величезний інтерес та комерційний потенціал у реванші Усик – Дюбуа, який обіцяє бути однією з найкасовіших подій у світі спорту.