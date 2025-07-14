10 та 11 липня в самому серці Риму, біля знаменитого Колізею, відбулися покази художнього фільму "Малевич" режисерки Дар'ї Онищенко. Події проходили просто неба, в межах фестивалю "Quo vadis?" і стали частиною культурної програми четвертої Конференції з питань відновлення України URC 2025.

Фільм про одного з найвідоміших українських художників і новаторів Казимира Малевича вже 11 вересня вийде у широкий кінопрокат в Україні.

«Для нас було принципово важливо представити історію українського художника та новатора Казимира Малевича саме в цей час і саме в цьому місці. Малевич — не лише видатний діяч світового авангарду, а й голос української культури, що десятиліттями замовчувався», — зазначила продюсерка фільму Марія Каель. — «Ми раді, що "Малевич" став сайд-івентом URC2025, бо відбудова України неможлива без відновлення й поширення нашої культурної спадщини».

Показ фільму відбувся за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, та за підтримки Посольства України в Італії. Куратором римського показу став дослідник українського авангарду доктор Олексій Гавриков. 11 липня він провів лекцію, присвячену Малевичу та його зв’язку з Україною.

Фільм представила й креативна продюсерка проєкту Тетяна Філевська — дослідниця життя і творчості Казимира Малевича, авторка кількох книжок про митця та консультантка команди фільму.

«Місце показу — в самому серці стародавнього Риму, на руїнах стародавнього храму, поруч із видовищним Колізеєм — неймовірно атмосферна та красива локація із велетенським екраном під зорями. Сотні глядачів з Італії, України та інших країн дуже емоційно реагували на стрічку, дізнаючись більше про життя й спадщину Малевича», — розповіла Тетяна Філевська. — «У своєму вітальному слові директорка музею Альфонсіна Руссо підкреслила, що для італійців важливо підтримувати українську культуру, яку знищує росія».

"Малевич" — це міжнародна копродукція Італії, Швейцарії, Сербії та України. Проєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

До акторського складу увійшли провідні українські актори: Віталій Ажнов, Ірма Вітовська, Олексій Горбунов, Марина Кошкіна, Христина Корчинська, Наталія Васько, Олександр Рудинський та інші.

Безперечно, фільм "Малевич" став вагомою частиною культурної дипломатії під час URC 2025, яка зібрала в Римі провідних політичних і ділових лідерів з України та світу. У рамках конференції виступив і Президент України Володимир Зеленський.

Режисерка стрічки Дар'я Онищенко наголосила: «Рим, як культурна столиця Європи та місто, де формувалися основи західної цивілізації, — ідеальне місце для того, щоб почати новий діалог про Україну, її спадщину та сучасність. Наш фільм – це важливий елемент культурної дипломатії, а мистецтво Малевича – невід‘ємна частина європейської культури і історії, яку роками привласнювала росія».