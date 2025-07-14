"Дружня" ППО Білорусі знищила російський БпЛА, що летів до України

У суботу, 12 липня, сили протиповітряної оборони Білорусі знищили російський ударний безпілотник, який рухався у напрямку українського кордону. Про це повідомляють джерела в українській розвідці.

За наявною інформацією, дрон типу "Гербера" був виявлений у білоруському повітряному просторі під час патрулювання вертольотом Мі-24, який виконував завдання з контролю повітряного простору.

«Екіпаж доповів про виявлення повітряної цілі та здійснив її знищення», — повідомляють джерела.

За даними розвідки, на момент інциденту у повітрі над Білоруссю перебували щонайменше три російські безпілотники. Один з них було знищено, уламки впали на території Гомельської області.

Це перший відомий випадок, коли білоруські військові збили російський БпЛА, який потенційно міг бути використаний для атак на територію України або для розвідки.

Офіційні коментарі Міноборони Білорусі та Росії наразі відсутні.