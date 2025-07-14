"Челсі" сенсаційно розгромив ПСЖ та став Чемпіоном світу

13 липня 2025 року на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу, який приніс справжню сенсацію. Всупереч всім очікуванням, лондонський "Челсі" знищив Парі Сен-Жермен з рахунком 3:0.

Головним героєм фіналу став Коул Палмер, який оформив дубль вже в першому таймі (22-га та 30-та хвилини). Ще до перерви він допоміг забити й третій м’яч, віддавши гольову передачу на Жоао Педро, який холоднокровно перекинув воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму.

Також треба відзначити, що в тактичному плані тренер "Челсі" Енцо Мареска повністю переграв свого опонента Луїса Енріке, і "синя" команда домінувала (особливо у першому таймі) за рахунок високого пресингу та швидких флангових атак.

Редакція ForUA вітає лондонський клуб з тріумфом та другим званням Чемпіона світу!

Автор: Ігор Корж