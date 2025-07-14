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Війна

Генштаб повідомив про рекордну інтенсивність бойових дій

Генштаб повідомив про рекордну інтенсивність бойових дій

Протягом минулої доби українські сили оборони зафіксували 212 бойових зіткнень уздовж лінії фронту. Це один із найвищих показників за останні тижні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За даними штабу, противник значно посилив інтенсивність авіаційних та дронових атак:

- 73 авіаудари по позиціях українських військ і населених пунктах;

- 120 керованих авіабомб були скинуті по території України;

- 5611 обстрілів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню;

- 3496 ударних дронів типу "камікадзе" застосовано для масованого ураження цілей.

У зведенні підкреслюється, що ворог активно застосовує тактику "масованого виснаження", комбінуючи удари дронами, артилерією та авіацією. Основною метою залишається прорив української оборони на кількох напрямках, зокрема на Сході — у районах Куп’янська, Часового Яру, Слов’янська та Покровська.

Особливо небезпечною залишається тактика одночасного застосування авіаударів та дронів-камікадзе, яка ускладнює роботу українських систем ППО та виснажує ресурси на передовій.

Генштаб уточнив, що найбільш напружена ситуація зберігається в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Там війська РФ намагаються прорвати оборону, масово застосовуючи авіацію та бронетехніку.

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ситуація на фронті 14 липня
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