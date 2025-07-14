Путін попередив Трампа про новий наступ на сході України протягом 60 днів

Російський диктатор під час телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив, що упродовж найближчих 60 днів планує чергову масштабну ескалацію на сході України. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови.

Розмова відбулася 3 липня. За словами співрозмовника видання, Путін чітко дав зрозуміти, що має намір здійснити нову хвилю наступу, аби вийти на адміністративні межі українських регіонів, які Росія вважає "своїми".

Про цю розмову Трамп згодом повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону. Зокрема, він сказав, що Путін «хоче забрати все це», маючи на увазі повну окупацію територій, де російські війська вже створили військовий плацдарм.

Ці плани стали одним із ключових чинників, які, за даними Axios, вплинули на зміну позиції Трампа щодо допомоги Україні. Очікується, що президент США сьогодні оголосить про новий план військової підтримки, який уперше включатиме наступальну зброю — зокрема ракети, здатні вражати глибоку територію РФ.