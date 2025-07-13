США почнуть продавати європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України, - сенатор Грем

Сьогодні в програмі «Обличчям до нації з Маргарет Бреннан», що виходить на CBS News були запрошені сенатор Ліндсі Грем з Клемсона, Південна Кароліна, і сенатор Річард Блюменталь з Бріджпорта, Коннектикут. Вони обидва повернулися з Європи, де зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор Ліндсі Грем, зокрема, анонсував те, що найближчими днями побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе.

«Чекайте завтрашньої заяви. Глава Мінфіну США Бессент хоче піти далі. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України, - сказав Грем у програмі. - Путін розрахував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку. НАТО більше і сильніше, і ми як ніколи прагнемо не допустити, щоб він силою захопив Україну. Таким чином, Конгрес перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій в історії країни. Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього сьогодні немає, справжню кувалду. І головні порушники тут - Китай, Індія та Бразилія. Індія купує російську нафту задешево і перепродує її. Це огидно. Я розмовляв із президентом Трампом. Минулого тижня він сказав, що час діяти. Він намагався умовити Путіна сісти за стіл переговорів. Але моя мета - покласти край цій війні, і єдиний спосіб зробити це - змусити тих, хто підтримує Путіна, вибирати між американською економікою і допомогою путіну. І у вас може бути тільки один парламентер, і це буде президент Трамп, який має максимальну гнучкість для припинення цієї війни. Китай, Індія і Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати путіну.

Ситуація у зв'язку з вторгненням Путіна скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає у свої руки інструмент тарифів і санкцій, яких у нього ніколи раніше не було. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть велику підтримку зусиллям із надання допомоги Україні. Путін припустився тут прорахунку.

Протягом шести місяців президент Трамп намагався вмовити Путіна сісти за стіл переговорів. Атаки посилилися, а не зменшилися. Один із найбільших прорахунків Путіна - це гра з Трампом.

І ось побачите, найближчими днями і тижнями буде зроблено масштабні зусилля, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе жодної відповідальності, ці часи майже минули.

Трамп залишав двері відкритими щодо Росії. Ці двері ось-ось зачиняться. У нас є 85 співавторів у Сенаті США, які підтримують санкції Конгресу. І цей пакет законопроєктів Конгресу, який ми розглядаємо, дасть президенту Трампу можливість запровадити 500-відсоткові мита для будь-якої країни, яка допомагає Росії і підтримує військову машину Путіна. Він може регулювати їх як у більший, так і в менший бік. Він може встановити ставки від 0% до 500%. У нього є максимальна гнучкість. Але ми переслідуємо тих, хто підтримує путіна, і вводимо додаткові санкції проти самої Росії. Це справжня кувалда в руках президента Трампа, щоб покласти край цій війні».