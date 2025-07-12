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Суспiльство

У Чернівцях оголошено день жалоби за загиблими від російського обстрілу

У Чернівцях оголошено день жалоби за загиблими від російського обстрілу

Завтра, 13 липня, у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня. Про це повідомляє міський голова Чернівців Роман Клічук.

Він зазначив, що у місті було проведено засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де були ухвалені відповідні рішення.

«13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані», – йдеться у повідомленні мера.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». 

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

жалобаобстрілЧернівцірашисти
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