Люблінський трикутник: платформа, яка починає діяти

У польському Любліні 16 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з нагоди п’ятиріччя створення цього формату керівниками дипломатій трьох країн, повідомляє МЗС Польщі.

"16 липня цього року у Любліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Польщі, Литви та України в межах святкування 5-ї річниці створення Люблінського трикутника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту передбачається покладання главами МЗС України, Польщі і Литви Андрієм Сибігою, Радославом Сікорським і Кястутисом Будрисом вінка до пам’ятника Люблінської унії.

Згодом відбудеться пресконференція трьох міністрів.

Люблінський трикутник - це тристороння регіональна платформа співпраці, створена 28 липня 2020 року в Любліні з метою зміцнення політичної, економічної, культурної та соціальної співпраці між Литвою, Польщею та Україною.