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На Херсонщині СБУ викрила сімох пособників окупантів: катували, грабували й агітували

На Херсонщині СБУ викрила сімох пособників окупантів: катували, грабували й агітували

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Херсоні ще сімох зрадників, які під час російської окупації допомагали загарбникам розбудовувати кремлівський режим, повідомляє СБУ. 

Серед затриманих:

  • Батько та син: вступили до так званого "управління виконання покарань по Херсонській області" й охороняли периметр катівні, облаштованої окупантами в захопленій Північній виправній колонії №90.
  • Колишній правоохоронець: служив у загоні "грім" мвс рф, разом із росіянами грабував будинки та викрадав людей під час облав.
  • Жителька Бериславського району: допомагала окупантам заселяти росіян у порожні будинки односельчан.
  • Колаборантка з пенсійного фонду рф: обіймала посаду "заступниці" та закликала містян підтримувати агресора.
  • Колишня заступниця головлікаря санаторію: очолила захоплений заклад, перереєструвала його за законами рф та виплачувала зарплати в рублях.
  • Агітатор з Білозерського району: під час псевдореферендуму рф обходив будинки та закликав голосувати за "приєднання" до росії.

Всім фігурантам повідомлено про підозру: за колабораційну діяльність (ч. 5, 7 ст. 111-1 ККУ); за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУХерсонська областьзатримання агентів
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