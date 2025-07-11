Джастін Бібер випустив сьомий альбом та представив дебютну колекцію свого модного бренду

Канадський співак Джастін Бібер 10 липня випустив свій сьомий студійний альбом під назвою Swag. Реліз був лише через кілька годин після появи анонсів на білбордах у різних країнах світу.

Одночасно з альбомом Бібер представив дебютну колекцію свого модного бренду Skylrk, яка включає толстовки, майки, головні убори, взуття та сонцезахисні окуляри.

Рекламні щити, що натякали на швидкий вихід платівки, були помічені шанувальниками в Атланті, Лос-Анджелесі та Ісландії. Бібер підтвердив їхню справжність і зробив репост зображень у своєму Instagram.

Незабаром після цього він опублікував відео з Таймс-сквер у Нью-Йорку, де демонструвався трек-лист, а також кадри, ймовірно призначені для обкладинки альбому, на яких його зображено з дружиною Хейлі Бібер та їхнім сином Джеком Блюзом.

Альбом Swag містить 21 трек. Він став першим сольним альбомом Бібера з моменту виходу Justice у 2021 році, який дебютував на вершині чарту Billboard 200.

У місяці, що передували релізу Swag, Бібер ділився в соцмережах кадрами зі студії і, за повідомленнями, влаштовував джем-сейшни вдома у Лос-Анджелесі.

Після завершення світового туру на підтримку Justice у 2022 році, який скоротили за станом здоров'я співака, його публічні музичні виступи, як, наприклад, поява на концерті співачки SZA у Лос-Анджелесі раніше цього року були рідкісними.

ForUA.com нагадує, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Джастін Бібер та Хейлі Бібер уже розлучилися.