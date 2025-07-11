Україна готує відповідь на реактивні атаки РФ

В України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів, які допомагають щоночі збивати десятки ворожих цілей.

"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - заявив віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Люди, які займається міжнародною допомогою, якраз сфокусовані на ці контракти, повідомляє "РБК-Україна".

Технологія, яка використовується для перехоплювачів, буде змінюватися, оскільки Росія запускає реактивні дрони.

"Наскільки встигнуть діючі компанії адаптуватися - це питання, вони вже над цим працюють. Але, можливо, буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів. І ми це з партнерами зробимо - є також ініціатива по захисту неба, в рамках цієї ініціативи ми можемо разом шукати рішення. Тому що щодня щось змінюється на полі бою", - додав Федоров.