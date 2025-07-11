З'явилась реакція НАТО на слова Трампа про зброю для України: що відомо

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) відреагувала на нещодавню заяву президента США Дональда Трампа щодо постачання Сполученими Штатами зброї Україні через структури Альянсу.

Речниця НАТО Елісон Харт, відповідаючи на запит Радіо Свобода, підтвердила, що Альянс продовжує активно працювати над забезпеченням необхідної підтримки для України.

«Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, у тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів», – цитує її видання.

Цей коментар підкреслює зобов'язання НАТО щодо підтримки України на тлі триваючої російської агресії, акцентуючи на важливості безперебійного постачання озброєння та військового обладнання.