У четвер, 10 липня, у Києві було вбито офіцера Служби безпеки України, ім'я якого пов'язують з таємними операціями проти Росії, включаючи наступ на Курську область. Полковник Іван Воронич, офіцер елітного Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ прослужив у відомстві десятиліття. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання з посиланням на колишнього колегу, який побажав залишитися анонімним, саме підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області. Ця операція призвела до того, що українські війська окупували частину російської території на вісім місяців, перш ніж були змушені відступити. У роки після повномасштабного вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в «сірій зоні» між лініями фронту.

Як відомо, полковник Воронич був застрелений серед білого дня в столиці України. Про це повідомив народний депутат Верховної Ради України VII скликання, офіцер ЗСУ Юрій Михальчишин, інформує «Главком».

За словами Михальчишина, Іван Воронич довгий час служив у відділі захисту національної державности управління СБУ у Львівській області. Його колеги та знайомі характеризують його як скромного, патріотичного та коректного офіцера. Юрій Михальчишин також зазначив, що у 2011 році, за режиму Януковича, Воронич допитував його у справі про «заклики до повалення державного ладу».

Нагадаємо, вранці, 10 липня, в Києві від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Воронич Іван Іванович. Цю трагічну новину повідомив ексрозвідник Роман Червінський, назвавши загибель Воронича особистою втратою та втратою для багатьох патріотичних співробітників Служби безпеки України.