Орбан: Україна програла війну, а разом з нею і Європа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програла війну, і разом з нею програла і Європа. Про це він заявив в інтерв'ю угорським ЗМІ, висловлюючи свою позицію щодо поточного конфлікту.

"Просто ніхто не має сміливості визнати це та зробити відповідні висновки. Замість цього всі поводяться так, ніби цю війну ще можна виграти. Але на фронті перемоги не буде", — наголосив Орбан.

Він також підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту. "Нам потрібна дипломатія. Нам необхідне припинення вогню", — додав угорський прем'єр.

Заяви Орбана неодноразово викликали дискусії серед європейських лідерів та міжнародних аналітиків, оскільки Угорщина під його керівництвом часто виступає з позицій, що відрізняються від загальної політики Європейського Союзу щодо війни в Україні.