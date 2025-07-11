Ранковий дайджест ForUА: Нова зброя для України від НАТО, обшуки у Кубракова, атаки на РФ та Bitcoin-рекорд

11 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Трамп досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО, — CNN. «Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на сто відсотків. Ми збираємося надсилати ракети Patriot до НАТО, а потім НАТО їх розподілить», — повідомив Трамп.

Добрі БпЛА атакували завод «Кронштадт», що виробляє бойові дрони, у Московської області. За даними росЗМІ, об’єктом атаки став завод, який випускає дрони типу «Оріон», «Іноходєц» та «Гром».

Рашисти атакували Харків вранці: 9 постраждалих і пошкоджений пологовий будинок. На момент вибухів шахедів у пологовому будинку перебували породіллі з немовлятами. За словами мера Терехова, обійшлося без травмованих, усіх евакуювали до іншої лікарні.

Європа готує війська для України: штаб-квартиру стабілізаційної місії відкриють у Парижі, — WP. Учасники домовилися, що штаб-квартира Багатонаціональних сил «Україна» тимчасово працюватиме в Парижі протягом першого року, після чого буде перенесена до Лондона. Також планується створення координаційного центру в Києві.

Повідомлено про заочну підозру для Дмитра Патрушева — сина помічника Путіна Миколи Патрушева. На посаді заступника голови Уряду РФ він організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Канада отримає від Трампа 35% мита, — відповідний лист президент США опублікував у себе на сторінці. Нові тарифи почнуть діяти з першого серпня 2025 року.

Систему перехоплення ворожих безпілотників запускають у Києві, — начальник КМВА Ткаченко. На реалізацію ініціативи виділяють 260 мільйонів гривень.

Росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками, — ОВА. Неофіційно повідомлялося, що росіяни вдарили по будівлі ТЦК. Вже відомо про 8 постраждалих людей. Удар прийшовся також по стайні в Одесі — коні отримали важкі поранення.

ДБР проводить обшуки у колишнього міністра інфраструктури Кубракова — УП. Слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливого шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше вже повідомили про підозру в державній зраді. Шевченко підозрюється в тому, що шахрайським шляхом заволодів 14,5 мільйонами гривень, а сприяти йому у цьому міг Кубраков.

Bitcoin продовжує встановлювати історичні рекорди — і вже подолав позначку $118 000 за монету.

Трамп анонсував важливу заяву щодо росії наступного понеділка та зазначив, що незадоволений рф, — Reuters.