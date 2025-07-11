Ранкова атака на Харків: пошкоджені пологовий, житлові будинки, коледж

Сьогодні під ранок російські війська завдали удару по центру Харкова та Салтівському району міста, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб, серед яких 64-річний чоловік.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вибухи пролунали близько 05:25. Ворожі дрони вдарили по житловій забудові та інфраструктурних об'єктах.

У центрі міста під удар потрапив працюючий медичний заклад, де вибуховою хвилею вибило шибки. Також вибухи зачепили пологовий будинок. На щастя, ніхто з породіль чи медичного персоналу не постраждав, але було прийнято рішення про переведення матерів та дітей до іншої установи для їхньої безпеки.У Харкові внаслідок ворожої атаки пошкоджено вісім житлових будинків, два медзаклади та коледж

В Салтівському районі зафіксовано влучання у триповерхову будівлю та на подвір'я. Внаслідок цього пошкоджено конструктивні елементи, виникла пожежа на площі близько 20 квадратних метрів.

На місцях подій працюють рятувальні служби, медики та поліція, які надають допомогу постраждалим і ліквідують наслідки руйнувань.