Путін промахнувся: знову переоцінив себе і Трампа

Путін зробив критичну помилку — переоцінив підтримку президента США Дональда Трампа. Про це пише The New York Times, зазначаючи, що відносини між двома лідерами різко охололи, а дружнє ставлення Трампа до Кремля перетворилося на глибоке розчарування.

«Ми отримуємо купу лайна від Путіна, якщо хочете знати правду», — заявив Трамп цього тижня. - «Він завжди поводиться з нами дуже мило, але зрештою це нічого не означає».

Різкий поворот у риториці став несподіванкою, зважаючи на те, наскільки сприятливо виглядали перспективи для Росії після обрання Трампа. Його адміністрація тоді скептично ставилась до вступу України в НАТО, припускала можливість визнання анексії Криму та уникала надмірних витрат на оборону Києва.

Усе змінилось, коли Путін, впевнений у своїй безкарності, відкинув мирні пропозиції Трампа й продовжив масовані удари по Україні. «Я незадоволений ударами по Києву. Це абсолютно зайве і дуже недоречно. Vladimir, STOP!» — писав Трамп у квітні.

Замість союзника в особі американського президента Путін отримав скептика, який тепер публічно звинувачує його у вбивствах українців та відновлює підтримку ЗСУ.

На думку видання, Путін знову повірив, що може взяти все й одразу. Він відкидав будь-які компроміси, прагнучи продовжити наступ, захопити нові території та виснажити Україну. Американські чиновники вважають, що Кремль міг планувати встановити контроль не лише над Донбасом, а й над Херсоном, Одесою, навіть Києвом — що виглядає «відірваним від реальності».

Натомість — зірвані переговори, посилення американських санкцій та відновлення постачання зброї в Україну. Трамп, якого Путін вважав своїм шансом, поступово стає ще одним розчарованим гравцем на міжнародній арені. І саме це може стати вирішальним фактором у зміні ходу війни.