Президент США Дональд Трамп заявив про намір зробити "важливу заяву" щодо Росії вже в понеділок. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, висловивши розчарування відсутністю поступу в переговорах про завершення війни в Україні.

"Я розчарований у Росії. Але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", – заінтригував Трамп.

Він також повідомив про нову угоду з НАТО щодо постачання озброєння Україні: "Ми посилаємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю — на 100%", – заявив президент США.

Деталі майбутньої заяви поки що не розголошуються, але в адміністрації Білого дому натякають на "нову стратегію" щодо війни в Європі.