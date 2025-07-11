Стрімке зростання ринку біткоїнів: трейдери націлюються на 120 тис. доларів і вище

Ринок біткоїн-опціонів демонструє стрімке зростання оптимізму серед трейдерів. Після того як курс біткоїна вперше сягнув $113 тис., відкритий інтерес на біржі Deribit зосередився навколо кол-опціонів з цінами страйку $115 тис. і $120 тис.

На вересневі та грудневі контракти відкритий інтерес зростає навіть на рівнях $140 тис. і $150 тис., повідомляє Bloomberg.

Ривок курсу частково пов’язаний із зростаючим попитом з боку інституційних інвесторів. Після виборів президента США у листопаді, учасники ринку зробили ставку на те, що другий термін Дональда Трампа принесе м’якше регулювання криптовалютного сектору.

Як знак підтримки галузі Конгрес США оголосив тиждень, що починається з 14 липня, Криптотижнем.

З початку року біткоїн уже додав приблизно 20%, і це відбувається на фоні ширшого зростання ризикових активів, що також штовхає фондові індекси до історичних максимумів.

– Опціонний ринок показує оновлену віру в зростання, – каже Кріс Ньюхаус, директор з досліджень децентралізованої трейдингової компанії Ergonia.

За його словами, нещодавній ривок до історичних максимумів стався після найбільшого з травня скорочення коротких позицій: було ліквідовано близько $447 млн, що свідчить про надмірну кількість “ведмежих” ставок і вразливість до раптового зростання.

Після досягнення позначки в $112 тис. у середу темпи ліквідацій знизилися: за останні 12 годин трейдери втратили лише $76,5 млн, тоді як за попередню добу – понад $450 млн, згідно з даними Coinglass.

Ставка фінансування на ринку безстрокових ф’ючерсів на біткоїн залишається позитивною. Це означає, що попит на утримання “бичачих” позицій не зменшується. Такі контракти – один із найпоширеніших способів, за допомогою яких криптотрейдери роблять ставку на майбутнє зростання, використовуючи кредитне плече.

До зростання оптимізму також додалися позитивні коментарі Дональда Трампа, опубліковані на його платформі Truth Social.

Ще один фактор зростання – поява нових криптовалютних компаній-скарбників. Як пояснює Маурісіо Ді Бартоломео, співзасновник і головний стратег платформи Ledn, такі компанії прагнуть виводити на ринок акції або облігації, щоб додати біткоїн до свого балансу.

Таким чином вони стають своєрідними “біткоїн-проксі” у фондовому секторі.

– Біткоїн досяг нового історичного максимуму завдяки невпинному попиту з боку інвесторів і компаній, – наголошує Ді Бартоломео.

Навіть на тлі макроекономічної напруги, зокрема, очікуваних нових тарифів від адміністрації Трампа у серпні, біткоїн продовжує зростати.

– Біткоїн показує, чому він – окремий клас активів, – заявив Рошан Робертс, CEO торговельної платформи OKX US. – На фоні зростання торговельних конфліктів і ослаблення альткоїнів інституційні гравці бачать у BTC макрофінансовий хедж і зрілий інвестиційний інструмент. Липень буде випробуванням для ринку, але біткоїн до нього готовий.