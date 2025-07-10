У наслідок російської атаки зазнало пошкоджень посольство Ватикану

Приміщення Апостольської Нунціатури у Києві зазнало пошкоджень під час масованої російської атаки на українську столицю у ніч на 10 липня.

Про це заявив Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, повідомляє Vatican News.

«Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо Нунціатури, навколо будинків», – сказав Кульбокас.

Він розповів, що бачив пошкодження цивільних будівель, одна з яких розташована за 70 метрів, а інша - приблизно за 90 метрів від Нунціатури.

«Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення», – сказав він.

За словами Кульбокаса, співробітники Нунціатури підібрали близько десяти великих уламків, які, на його думку, є уламками безпілотника. Він додав, що постраждалих серед співробітників Нунціатури немає.

Кульбокас також зауважив, що Нунціатура розташована у Шевченківському районі Києва, де є чимало посольств.

ForUA.com нагадує, у ніч проти 10 липня Київ зазнав масштабної атаки дронів та ракет, у кількох районах зафіксовано падіння уламків.

Наразі відомо про двох загиблих та 26 постраждалих внаслідок російської масованої повітряної атаки на Київ вночі.