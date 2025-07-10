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Адвокати з Дніпра попалися на підкупі та організації вбивства свідків

Адвокати з Дніпра попалися на підкупі та організації вбивства свідків

9 липня 2025 року у Дніпрі прокурори Офісу Генерального прокурора та Нацполіція викрили адвокатів, які намагалися дати хабар у $1 млн, щоб їхні підзахисні уникли відповідальності за тяжкі злочини.

Також вдалося запобігти замовному вбивству свідків у цій справі, повідомили у Офісі Генпрокурора.

За зміну кваліфікації, закриття проваджень і пом’якшення покарання юрист обіцяв заплатити $1 млн.

Його затримали у момент передання частини цієї суми – $100 тис. Та ще більш вражаючим є інший аспект цієї справи.

Син підозрюваного, також адвокат, пропонував $100 тис. за організацію вбивства ключових свідків, які могли свідчити проти його батька.

Але детальний нагляд за діями обох адвокатів дозволив викрити їх до того, як план набув незворотного характеру.

Наразі обом повідомлено про підозру. Старшому інкримінують надання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу — йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сину — замовлення вбивства, підготовка до якого кваліфікується за ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ. Покарання — до 15 років або навіть довічне ув’язнення.

Справа вже набула широкого розголосу, зокрема через те, що підзахисний має авторитет у кримінальних колах одного з обласних центрів України та добре знайомий з підпільними схемами впливу на правосуддя.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дніпрокримінальні новини
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