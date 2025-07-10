Угода з Westinghouse: Україна залучила майже 2 млрд євро інвестицій під час конференції у Римі

Під час Конференції з питань відновлення України, що проходила у Римі 10–11 червня, було укладено низку угод між міжнародними компаніями та Україною, загальна сума яких сягне близько 2 мільярдів євро.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає "Європейська правда".

Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом підписала з американською компанією Westinghouse дві ключові угоди – щодо конструкції та технології виробництва паливних збірок ВВЕР-1000, а також щодо постачання цієї технології. Крім того, готується до підписання контракт на основне виробниче обладнання.

Окремо Енергоатом та Westinghouse домовилися про будівництво дев’яти реакторів AP1000 в Україні.

Також Енергоатом підписав меморандум із Holtec International, який передбачає створення в Україні виробничих потужностей для виготовлення ядерних компонентів і систем зберігання відпрацьованого палива, а також розгортання малих модульних реакторів SMR-300.

НАК "Нафтогаз України" та Baker Hughes підписали меморандум про співпрацю у сфері розвідки, видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу.

Ще одну важливу угоду підписано з польською компанією ELQ S.A. щодо створення Спеціалізованого підфонду для відновлення енергетичної інфраструктури. Початковий обсяг становить 600 млн євро з потенційним збільшенням до 1 мільярда протягом трьох років.