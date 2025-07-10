Кількість руйнувань і загиблих серед цивільних викликає асоціації з подіями Другої світової, - Келлог

Атаки Росії на Україну останніми тижнями сягнули жахливих масштабів. Кількість руйнувань і загиблих серед цивільних викликає асоціації з подіями Другої світової війни.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог на конференції з відновлення України у Римі, передає РБК-Україна.

"Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись!" — заявив Келлог.

За його словами, він не чув про такі масштаби жертв та руйнувань з часів Другої світової.

"США визнають, що відновлення України буде величезною задачею, яка матиме наслідки для всього європейського регіону. Ми також визнаємо, що відновлення України виходить лише за межі фізичного відновлення зруйнованих обєктів", — сказав Келлог.

Він додав, що в рамках цього відновлення треба забезпечити: соціалізацію ветеранів, повернення викрадених дітей, розмінування.

Він також зазначив, що варто передбачати економічну та політичну стабільність України. Загалом Келлог кілька разів підкреслював важливість того, щоб Україна зберігала свій повний суверенітет, зокрема й у процесі повоєнного відновлення.

"Наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання", — наголосив Келлог.

Також спецпредставник апелював до досвіду після Другої світової, коли вдалося відновити постраждалі європейські країни у повноцінно функціонуючі держави.

"США можуть очолити такі зусилля знову — у випадку з Україною", — зазначив Келлог.

Та згадав про "угоду щодо копалин" між Україною та США як приклад руху у правильному напрямку.

Раніше сьогодні спецпредставник президента США з питань України заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий "План Маршалла".