США не приймали політичного рішення про припинення поставок зброї Україні, деякі паузи в цьому процесі викликані технічними питаннями, заявив у четвер глава Держдепу Марко Рубіо.

"Не було політичного рішення про те, що ми більше не будемо давати зброї Україні. Просто ми проводили перевірку (наявності зброї в арсеналах – ІФ-У). І тому була потрібна пауза в поставках деяких видів боєприпасів", - сказав він журналістам в Малайзії, коментуючи недавнє рішення Пентагону поставити на паузу передачу деяких видів озброєння, зокрема - протиракет.

За словами Рубіо, США продовжують передавати зброю Києву, використовуючи кошти, виділені попередньою американською адміністрацією.

Держсекретар додав, що адміністрація США контактує з владою інших країн, щоб визначити, хто міг би передати Україні додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Ми активно обговорюємо питання про Patriot з іншими країнами", - заявив він журналістам у Малайзії.

За словами Рубіо, поділитися подібними ЗРК могли б такі країни, як Іспанія, ФРН.

"Ми намагаємося шукати креативні варіанти для поставок зброї оборонного характеру", - додав він.