Українська ППО показала рекордну ефективність: знешкоджено 92% російських цілей

У ніч проти 10 липня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак за весь час повномасштабного вторгнення, випустивши 415 повітряних цілей по Україні. Основний удар було спрямовано на столицю — Київ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За уточненими даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 382 цілі — 92% від загальної кількості.

Ударні засоби, які РФ застосувала цієї ночі:

- 397 безпілотників, серед яких:

- майже 200 дронів-камікадзе Shahed-131/136,

- БпЛА-імітатори різних типів;

- 8 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області РФ;

- 6 крилатих ракет Х-101, випущених з повітряного простору Саратовської області;

- 4 зенітні керовані ракети С-300 з Курської області.

Для відбиття масованого нападу були задіяні бойова авіація Повітряних сил; зенітні ракетні війська; мобільні вогневі групи Сил оборони; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); системи безпілотного вогню.

Силами оборони було збито:

- 164 "Шахеди",

- 8 балістичних ракет "Іскандер-М",

- 6 крилатих ракет Х-101.

Ще 204 ворожі цілі були подавлені РЕБ або втрачено контакт — переважно безпілотники.

Загалом нейтралізовано 382 повітряні цілі з 415, що становить 92,05% усієї атаки.

Попри успішну роботу ППО, завдано ударів по 8 локаціях, де ворожі дрони все ж влучили. У 23 інших локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів або ракет. Деталі пошкоджень і кількість постраждалих уточнюються.