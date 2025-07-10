Українська ППО показала рекордну ефективність: знешкоджено 92% російських цілей

У ніч проти 10 липня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак за весь час повномасштабного вторгнення, випустивши 415 повітряних цілей по Україні. Основний удар було спрямовано на столицю — Київ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За уточненими даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 382 цілі — 92% від загальної кількості.
Ударні засоби, які РФ застосувала цієї ночі:
- 397 безпілотників, серед яких:
- майже 200 дронів-камікадзе Shahed-131/136,
- БпЛА-імітатори різних типів;
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області РФ;
- 6 крилатих ракет Х-101, випущених з повітряного простору Саратовської області;
- 4 зенітні керовані ракети С-300 з Курської області.
Для відбиття масованого нападу були задіяні бойова авіація Повітряних сил; зенітні ракетні війська; мобільні вогневі групи Сил оборони; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); системи безпілотного вогню.
Силами оборони було збито:
- 164 "Шахеди",
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М",
- 6 крилатих ракет Х-101.
Ще 204 ворожі цілі були подавлені РЕБ або втрачено контакт — переважно безпілотники.
Загалом нейтралізовано 382 повітряні цілі з 415, що становить 92,05% усієї атаки.
Попри успішну роботу ППО, завдано ударів по 8 локаціях, де ворожі дрони все ж влучили. У 23 інших локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів або ракет. Деталі пошкоджень і кількість постраждалих уточнюються.