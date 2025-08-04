Нідерланди допомагають посилити ППО України

Нідерланди виділять Україні €500 млн для посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети та обладнання для систем ППО Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соціальній мережі X.

– Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, – зазначив глава Міноборони Нідерландів.

За його словами, Нідерланди як перший союзник у НАТО передадуть пакет американських систем озброєнь на суму €500 млн.

Він наголосив, що туди увійдуть обладнання та ракети для ЗРК Patriot.

На думку міністра оборони Нідерландів, це допоможе Україні захистити себе та іншу частину Європи від повномасштабної агресії Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита.

За його словами, Україна та вся Європа отримають більше захисту від російського терору.

– Щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у €500 млн – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot, – звернув увагу Зеленський.

Як зазначив президент України, це перший подібний крок серед країн НАТО у час, коли Росія намагається масштабувати атаки. На думку Зеленського, це точно допоможе захистити життя людей.

– Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі. Дякую генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення. Чекаємо з візитом в Україні, – резюмував Зеленський.