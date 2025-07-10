План Маршалла 2.0: Келлог окреслив шлях до повоєнної України

Спеціальний представник президента США, генерал у відставці Кіт Келлог, виступив із гучним закликом до міжнародної спільноти щодо формування масштабної програми підтримки для України, аналогічної до "Плану Маршалла", який був реалізований після Другої світової війни.

Під час свого виступу Келлог наголосив на критичній необхідності повоєнного відновлення України та залучення значних міжнародних ресурсів для цієї мети. "Я думаю, ми маємо зробити те саме для України", – заявив він, проводячи паралелі з успішною відбудовою Європи за допомогою Сполучених Штатів після спустошливого конфлікту.

На переконання генерала, першочерговим завданням є досягнення припинення вогню. Він високо оцінив дії українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського, назвавши їх розсудливими в умовах триваючої війни.

Келог висловив глибоку стурбованість масштабами конфлікту в Україні. "Мені, як колишньому солдату, важко усвідомити рівень насильства, який ви зараз спостерігаєте… Коли країна втрачає понад мільйон військових - це вбивства промислового масштабу", – сказав він. Для порівняння, Келлог згадав втрати США у війні у В'єтнамі – 68 тисяч військових, підкресливши трагедію масових жертв серед цивільного населення та руйнування міст в Україні. Він додав, що Україна вже погодилась на припинення вогню, однак це була одностороння ініціатива.

Окремо він наголосив на важливості повернення викрадених українських дітей. За його словами, Дональд Трамп уважно стежить за цією темою і під час перемовин із Зеленським наполягав, щоб питання дітей було окремим пунктом у переговорах з Росією.

Довідка: План Маршалла, офіційно відомий як Програма європейського відновлення (European Recovery Program – ERP), був американською ініціативою, прийнятою у 1948 році з метою надання фінансової та економічної допомоги західноєвропейським країнам після Другої світової війни.

Основною метою Плану Маршалла було відновлення економік європейських країн, зруйнованих війною, запобігання поширенню комунізму та створення стабільних демократичних урядів.

Протягом чотирьох років (1948-1952) США виділили близько $13 мільярдів доларів (що еквівалентно понад $170 мільярдам у сьогоднішніх цінах) у вигляді грантів та позик 16 європейським країнам. Найбільші отримувачі – Велика Британія, Франція, Італія та Західна Німеччина.